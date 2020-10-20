В Кирово-Чепецком районе мужчина напал на своих друзей с ножом из-за игры в карты

Из-за проигрыша в карты мужчина схватился за нож. Фото: pixabay.com

В Кирово-Чепецком районе задержали 55-летнего мужчину, напавшего с ножом на друзей. Как сообщает областная УМВД, он расстроился из-за проигрыша в азартной игре.

Как выяснилось, 19 октября компания из четырех человек сидела на квартире у гражданских супругов в селе Чуваши. Застолье шло своим чередом, гости и хозяева играли в карты… Один из гостей проиграл, и, видимо, разозлился от этого слишком сильно. И напал с ножом на хозяина квартиры, ударив его несколько раз. После чего набросился уже на второго гостя, который попытался сбежать.

В тот момент в комнату вернулась хозяйка квартиры. Нападавший посоветовал женщине вызвать «скорую». Женщина, видимо, от испуга, не успела вовремя скрыться из комнаты, и тоже получила удар - в живот.

Полицию и скорую помощь вызвал неравнодушный прохожий. Всех троих госпитализировали в больницу, а чересчур азартного картежника задержали. Сейчас ранее судимому чепчанину вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц». Ранее судимому уже мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.