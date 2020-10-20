Новое меню для кировских дошкольников: родителям, возможно, придется платить больше

В случае положительного заключения меню утвердят для детских садиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 20 октября, состоялось очередное заседание Гордумы постоянной комиссии по социальной сфере. На встрече депутаты обсудили организацию горячего питания в образовательных учреждения города Кирова.

Начальник департамента образования города Александр Петрицкий рассказал, что разработкой нового меню занимается рабочая группа созданная в 2019 году. В нее вошли сотрудники администрации, врачи-диетологи и представители родительского сообщества.

В апреле текущего года рабочая группа отправила на экспертизу в областной Центр гигиены и эпидемиологии первый вариант меню. Однако по словам Александра Петрицкого, оно не получило положительного заключения из-за несоответствия нормам СанПиНа.

- Рабочая группа провела доработку десятидневного меню, - рассказал Александр Петрицкий. - Это было сделано до 15 сентября. В настоящее время меню на осенне-зимний период отправлено в Центр гигиены и эпидемиологии.

В случае положительного заключения меню утвердят для детских садиков. При этом родительская плата может вырасти на 10%. Александр Петрицкий сообщил, что стоимость набора продуктов составит 117 рублей, а с учетом затрат на доставку и хранение - 134 рубля.

Депутаты приняли информацию к сведению и отметили, что контроль за организацией питания в детсадах будет продолжен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте