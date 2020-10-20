Кировская полиция задержала опасного преступника, подозреваемого в двойном убийстве

Преступника задержали и передали следователям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двоих молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, 1 августа в одном из жилых домов поселка Оричи произошел пожар. В огне пострадали 28-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Обоих срочно госпитализировали с ожогами, однако несчастные скончались в больнице.

В поджоге заподозрили одного из местных жителей, 34-летнего мужчину, ранее судимого. Как установлено, он облил молодых людей горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Подозреваемого объявили в федеральный розыск, а за информацию о нем было обещано вознаграждение. Полиция отработала все места, где он мог прятаться, и опросила всех знакомых.

На днях в правоохранительные органы поступила информация о возможном месте, где скрывается преступник. В итоге сотрудники УМВД смогли задержать мужчину сегодня, 20 октября. Подозреваемый прятался в Оричевском районе. Сейчас его передали следователям СУ СК РФ по Кировской области.