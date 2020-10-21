В Лузе устроили посадочную площадку для санитарных вертолетов

Посадочная площадка соответствует всем требованиям и активно используется. Фото: kirovreg.ru

На территории Лузской центральной районной больницы оборудовали посадочную площадку для санитарной авиации. Ранее вертолеты садились в трех километрах. Новая посадочная площадка позволяет транспортировать пациентов прямо с территории больницы, то есть значительно сократить время на их эвакуацию.

Для оборудования площадки в мае-июне благоустроили прилегающую территорию, демонтировали ветхие постройки. Строительство закончили в сентябре. Теперь посадочная площадка соответствует всем требованиям и активно используется. Оборудован подъездной путь, светосигнальное оборудование позволяет выполнять не только дневную, но и ночную посадку вертолетов санитарной авиации.

С января 2020 года вертолеты санитарной авиации совершили 56 вылетов в Лузский район, эвакуировано 67 пациентов, из них 6 детей, в том числе двое новорожденных. По структуре эвакуированных большая часть – это пациенты с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Перелет до областного центра занимает 1 час 15 мин, тогда как на автомобиле потребовалось бы около 8 часов.

Сейчас Единая служба скорой медицинской помощи позволяет доставлять пациентов из самых отдаленных районов области в специализированные центры города Кирова как наземным транспортом, так и на вертолетах.

В регионе два вертолета «Ансат», оснащенных медицинскими модулями. Современное оборудование вертолетов позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь уже во время транспортировки. Всего с начала года произведено 275 вылетов вертолетами санитарной авиации, эвакуировано 295 пациентов.

В Кирове действуют четыре вертолетные площадки – в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, в Кировской областной клинической больнице, в Больнице скорой медицинской помощи и около Станции скорой медицинской помощи. Для санавиации в каждом районе области обустроены вертолетные площадки в непосредственной близости от центральных районных больниц, сообщили в правительстве Кировской области.

Благодаря развитию санитарной авиации пациенты быстро доставляются в ведущие клиники города Кирова, либо врачи сами могут лететь к пациенту в различные районы области.