Закончился второй тур городского литературного марафона «Книгооткрыватели»

Цель мероприятия - популяризация книги и чтения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой он прошел в заочном формате.

Марафон начался в феврале 2020 года. Целью мероприятия, состоящего из трех туров и приуроченного к юбилейным датам 2020 года, является популяризация книги и чтения. В нем приняло участие 6 команд от шести городских библиотек: Центральной городской библиотеки имени Пушкина, библиотек № 1 имени Салтыкова-Щедрина, № 8 имени Аркадия Гайдара, №9 имени Аполлинария Васнецова, №11 имени Овидия Любовикова и №16 имени Леонида Дьяконова.

На суд профессионального жюри участники представили отзывы на книги Альберта Лиханова и видеопоздравления для юбиляра, сообщили в администрации города Кирова. Во втором туре победу одержала команда «НЛО», представляющая библиотеку имени Пушкина, набрав наибольшее количество баллов. А по итогам двух туров в марафоне продолжает лидировать команда «Вятские книголюбы» (библиотека № 11 имени Овидия Любовикова). Конкурсные работы будут представлены в группах библиотек-участниц в социальной сети.

Третий тур пройдет в декабре 2020 года и будет посвящен 75-летию Великой Победы. Победителя определят путем суммирования баллов по итогам всех туров.