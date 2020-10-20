Коронавирус в Кирове: 127 новых случаев заражения за сутки

В отделение реанимации госпитализированы более 60 кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, по данным регионального Минздрава, коронавирусом с симптомами болезни заразились 127 человек. Выписались за тот же промежуток времени 413 пациентов, в том числе 61 - из инфекционных стационаров. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель региона.

По состоянию на 20 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10501 случай заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8676 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 156 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2928 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2821 из них диагностирована пневмония;

- 11544 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 17000 жителей региона находятся на домашнем карантине, 5000 из них - дети;

- более 80000 человек сняты с него за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находятся 68 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 23 кировчанина. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 518 пациентов. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются.