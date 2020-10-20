В Кировской области разрешили охотиться на пушистых животных

Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области с 20 октября открывается охота на пушных животных. Региональное министерство лесного хозяйства сообщает, что сезон на добычу продлится до 28 февраля 2021 года.

Разрешения на охоту в общедоступные угодья можно получить в министерстве лесного хозяйства или в районных МФЦ, а также через региональный портал государственных и муниципальных услуг Кировской области.

В текущем сезоне при спортивной и любительской охоте запрещено использовать ногозахватывающие капканы, а также разрушать плотины и хатки для установки самоловов.

- Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что охотнику вписали в лицензию вышеперечисленные виды, - сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности, правила и параметры осуществления охоты в Кировской области.

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