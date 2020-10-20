Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кировской области разрешили охотиться на пушистых животных

Сезон на добычу продлится до 28 февраля 2021 года
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности.

Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области с 20 октября открывается охота на пушных животных. Региональное министерство лесного хозяйства сообщает, что сезон на добычу продлится до 28 февраля 2021 года.

Разрешения на охоту в общедоступные угодья можно получить в министерстве лесного хозяйства или в районных МФЦ, а также через региональный портал государственных и муниципальных услуг Кировской области.

В текущем сезоне при спортивной и любительской охоте запрещено использовать ногозахватывающие капканы, а также разрушать плотины и хатки для установки самоловов.

- Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что охотнику вписали в лицензию вышеперечисленные виды, - сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности, правила и параметры осуществления охоты в Кировской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте