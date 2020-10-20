В Октябрьском районе будут бесплатно прививать домашних питомцев от бешенства

Прививать животных будут бесплатно, но только если они идентифицированы.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Октябрьском районе пройдет плановая выездная вакцинация домашних животных от бешенства. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, специалисты наведаются в частный сектор.
Прививать зверьков будут с 21 по 23 октября на бесплатной основе. Следует уточнить, что вакцина положена только идентифицированным животным - то есть тем, у кого есть чип, бирка или клеймо. Специалисты могут оказать эту услугу платно. Так, чипирование будет стоить 300 рублей, бирка на ошейник - 10 рублей.
21 октября специалисты выедут на места:
- 9.30 – 10.00 - д. Вересниковщина (у дома № 14);
- 10.20 – 11.00 - с. Русское (ул. Юбилейная, в районе киоска);
- 11.10 – 11.40 - с. Русское (у Дома Культуры);
- 12.40 – 16.00 - п. Садаковский (у магазина).
22 октября вакцинация пройдет в следующих населенных пунктах:
- 9.30 - 10.20 - пос. Ганино (Северный пер. 11);
- 10.40 - 11.10 - д. Хабаровы (конечная остановка);
- 11.30 - 13.00 - д. Сергеево (у таксофона);
- 14.30 - 15.00 - д. Подозерье (у таксофона).
23 октября привить животных можно будет здесь:
- 9.30 - 10.30 - сл. Санниковы (у остановки);
- 10.50 - 11.50 - д. Б. Гора, М. Гора (дом № 15);
- 13.00 - 13.30 - д. Верещагино (у таксофона);
- 14.00 – 15.30 - д. Севастьяновы (дом № 16).