В Октябрьском районе будут бесплатно прививать домашних питомцев от бешенства

Прививать животных будут бесплатно, но только если они идентифицированы. Фото: Александр ГЛУЗ

В Октябрьском районе пройдет плановая выездная вакцинация домашних животных от бешенства. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, специалисты наведаются в частный сектор.

Прививать зверьков будут с 21 по 23 октября на бесплатной основе. Следует уточнить, что вакцина положена только идентифицированным животным - то есть тем, у кого есть чип, бирка или клеймо. Специалисты могут оказать эту услугу платно. Так, чипирование будет стоить 300 рублей, бирка на ошейник - 10 рублей.

21 октября специалисты выедут на места:

- 9.30 – 10.00 - д. Вересниковщина (у дома № 14);

- 10.20 – 11.00 - с. Русское (ул. Юбилейная, в районе киоска);

- 11.10 – 11.40 - с. Русское (у Дома Культуры);

- 12.40 – 16.00 - п. Садаковский (у магазина).

22 октября вакцинация пройдет в следующих населенных пунктах:

- 9.30 - 10.20 - пос. Ганино (Северный пер. 11);

- 10.40 - 11.10 - д. Хабаровы (конечная остановка);

- 11.30 - 13.00 - д. Сергеево (у таксофона);

- 14.30 - 15.00 - д. Подозерье (у таксофона).

23 октября привить животных можно будет здесь:

- 9.30 - 10.30 - сл. Санниковы (у остановки);

- 10.50 - 11.50 - д. Б. Гора, М. Гора (дом № 15);

- 13.00 - 13.30 - д. Верещагино (у таксофона);

- 14.00 – 15.30 - д. Севастьяновы (дом № 16).