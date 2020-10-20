Пожилого жителя Кирово-Чепецка обманули телефонные мошенники

Мошенник убедил пенсионера, что сбережения нужно перевести на «безопасные счета» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

83-летний житель Кирово-Чепецка стал жертвой дистанционного преступника.

Схема обмана - «классическая», самая частая. Пожилому чепчанину 16 октября поступил звонок якобы из банка. Лже-работник предупредил его о «попытках несанкционированного доступа к банковским картам». Мошенник убедил пенсионера, что сбережения нужно перевести на «безопасные счета». В результате обманутый чепчанин с помощью терминала сам перечислил свои деньги в сумме 693 тысячи рублей на указанные ему счета.

Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД настоятельно советует: при поступлении вам звонка якобы из банка, когда «сотрудник» просит сообщить ему реквизиты вашей карты или перечислить деньги, чтобы «их спасти», положите трубку. Если вы хотите уточнить информацию по вашей карте обратитесь в офис вашего банка, либо позвоните по номеру телефона, указанному на карте. Не перезванивайте на номера, с которых вам звонили, или по указанным в смс-сообщениях.