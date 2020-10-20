В Даровском районе два 16-летних подростка угнали мотоцикл

Теперь подросткам вменяют «угон группой лиц по предварительному сговору». Фото: pixabay.com

В Даровском районе двое подростков угнали чужой мотоцикл. Информацию передает Следком по Кировской области.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Два 16-летних подростка гуляли по деревне Хохловщина и обнаружили мотоцикл на одной из улиц. Неизвестно, чем они думали, однако после краткого обмена мнениями двухколесного друга решено было угнать. Сказано-сделано: подростки забрались на мотоцикл и были таковы. Правда, их все равно, конечно, нашли.

По факту угона провели проверку и на основании результатов завели уголовное дело. Сейчас расследование все еще продолжается. Юношам вменяют «угон группой лиц по предварительному сговору». Теперь им грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Максимальная санкция по данной статье - до семи лет тюрьмы.