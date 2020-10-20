Директор школы в Слободском районе незаконно выписывал себе премии

Мужчину подозревают в незаконном присвоении денежных средств. Фото: Анастасия Осипова

В Слободском районе директор школы в течение года начислял себе премии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, бывший директор школы в деревне Стулово выписывал себе премии не имея на то оснований. В результате за два года работы мужчина начислил себе более 490 тысяч рублей. Полученные деньги директор тратил на свое усмотрение.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном присвоении денежных средств. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.