Более 300 сотрудников Кировстата отмечают сегодня Всемирный день статистики

В этом году праздник проходит под лозунгом: «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять». Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 октября, более 300 сотрудников Кировстата, а также ветераны, трудившиеся в органах государственной статистики, отмечают профессиональный праздник.

Всемирный день статистики отмечают каждые 5 лет. В 2020 году он проходит под знаком Всероссийской переписи населения и лозунгом: «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять».

- Насколько готова отечественная статистика к вызовам времени и максимальному применению новых технологий в полной мере покажет следующий год, когда Росстат проведет первую в истории страны цифровую перепись населения, - сообщили в пресс-службе Кировстата.

«Комсомолка» поздравляет сотрудников Кировского управления статистики с профессиональным праздником и желает точных данных, верных подсчетов, успехов в работе, здоровья и благополучия!