В Кирове пьяный лихач на отечественной легковушке устроил двойное ДТП

От удара отечественную легковушку отбросило на припаркованный ГАЗ. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Романа Ердякова произошло двойное ДТП с участием пьяного водителя. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В воскресенье, 19 октября, 30-летний водитель LADA Vesta врезался во встречный автомобиль Toyota Camry. От удара отечественную легковушку отбросило на припаркованный ГАЗ.

В результате аварии травмы получил 27-летний водитель японской легковушки. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб, три человека получили травмы.