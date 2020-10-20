Средний долг жителей Кировской области перед банками вырос на 27,3 тысячи рублей

Средний объем задолженности перед банками на одного жителя Кировской области составляет 216,6 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2020 год соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты населения Кировской области достигло 67%. По данному показателю регион занимает 13 строчку с конца рейтинга субъектов РФ по закредитованности населения, сообщается в исследовании «РИА-Рейтинг».

Специалисты подсчитали, что средний объем задолженности перед банками на одного жителя Кировской области составляет 216,6 тысячи рублей, что на 27,3 тысячи рублей больше, чем годом ранее.

Самая большая закредитованность населения наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области, а вот самые низкие показатели в Ингушетии, Крыму и Чеченской республике.

Лидером по объему задолженности перед банками на одного человека стал Ямало-Ненецкий автономный округ - 537,2 тысячи рублей. Следом за ним идет Ханты-Мансийский автономный округ (486,5 тысячи рублей) и республика Саха (423,3 тысячи рублей). Меньше всех банкам должны жители Ингушетии, Дагестана и Чеченской республики.

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