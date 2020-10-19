В Кирове построят кольцевую развязку к началу зимы

Работы по ремонту улицы Луганской и строительству кольцевой развязки пройдут с 19 октября по 30 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове построят кольцевую развязку на пересечении улиц Луганской и Ломоносова. Первую при этом ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы будут проводиться с 19 октября по 30 ноября. На этот срок, соответственно, ограничат движение транспорта. А именно на участке от строящегося здания №53/2 по улице Луганской и частично по Ломоносова.

По проекту, развязка будет с двухполосным движением. В планах у подрядчика обустроить съезды с расширением проезжей части, устройство остановки ООТ на улице Луганской, как раз в районе развязки. К слову, полностью перекрывать улицу никто не будет - ни на одном из этапов ремонта.

Исполнителем назначили ООО «Армдорстрой». Контролировать ход работ будет Октябрьское теруправление.