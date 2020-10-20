Испугавшись за судьбу своих денег, «клиент» хуже соображает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала года в Кировской области зарегистрировано более 3300 дистанционных преступлений против жителей региона. Общий ущерб составляет около 180 миллионов рублей.

Обратившейся в полицию кировчанке на днях позвонил неизвестный мужчина. Представившись работником банка, он сообщил о попытках неустановленных злоумышленников оформить на женщину кредит: это обычная уловка жуликов; испугавшись за судьбу своих денег, «клиент» хуже соображает.

«Работник банка» предложил опередить мошенников и получить заем раньше них, а затем для безопасности перевести деньги на «специальный» счет. С помощью банкомата кировчанка выполнила все, что он ей сказал, и направила по указанным ей реквизитам 700 тысяч рублей. Затем мошенник перестал выходить на связь.

Личность подозреваемого устанавливают полицейские.