Коронавирус в Кирове: 118 случаев заражения с симптомами болезни за сутки

Кроме того, с пневмонией и без положительного результата теста на коронавирус в стационарах лежат более пятисот человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кировской области выявили 118 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. В то же время выписались 175 человек, в том числе 86 - из инфекционных стационаров, по данным регионального Минздрава. По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от коронавируса скончался еще один кировчанин.

По состоянию на 19 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10374 случая заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8615 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 155 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2915 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2763 из них диагностирована пневмония;

- 11224 кировчанина лечатся амбулаторно.

В реанимации находятся 65 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

В стационарах городских больниц находятся еще 550 пациентов с пневмонией. Однако у них результат теста на коронавирус отрицательный, либо еще не подтвержден.

На домашнем карантине находятся еще около 16 тысяч человек, по данным регионального Минздрава. Сняли с него около 78 тысяч кировчан за весь период наблюдения.