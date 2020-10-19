В Кировской области в ДТП погибла 16-летняя девушка-водитель

Девушку спасти не удалось - она погибла на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области 16-летняя девушка погибла, сев за руль. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 19 октября в 05.40 на 848 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. По предварительным данным, «Фольксваген Транспортер» под управлением 16-летней девушки, съехал с дороги в кювет. В результате ДТП она погибла.

Известно, что у девушки не было водительских прав. На место происшествия вызвали родителей подростка, информацию передали сотрудникам ПДН. Сейчас по факту ДТП проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии.