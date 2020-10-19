В аварии под Мурашами пострадали ребенок и девушка

От удара «двенадцатую» выбросило с дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии на трассе в Мурашинском районе пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В воскресенье, 18 октября, в 16.10 на подъезде к городу Мураши произошло ДТП. По предварительным данным, 26-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Mondeo врезалась в отечественную легковушку, которая двигалась в попутном направлении. От удара «двенадцатую» выбросило с дороги.

- В результате аварии два пассажира ВАЗ-21124 получили травмы: 24-летняя девушка и 5-летний мальчик, - сообщили в пресс-службе ведомства.

С 16 по 18 октября на дорогах Кировской области произошло 24 ДТП, в которых два человека погибли и 28 получили травмы, в том числе пять несовершеннолетних.