В пожаре в Вятских Полянах погиб один человек

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники СК РФ по Кировской области проводят доследственную проверку по факту пожара в городе Вятские Поляны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Ленина 16 октября около 23.00. В результате пожара погибла 75-летняя жительница города Вятские Поляны. Ее 80-летнего мужа доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

Сейчас следователя устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.