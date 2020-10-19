В Кирове на улице Свердлова снесут несколько гаражей

До 31 декабря текущего года у владельцев гаражей есть возможность самостоятельно убрать постройки, сохранив свое имущество. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семь металлических гаражей планируют снести на улице Свердлова в районе дома № 5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас территориальное управление Октябрьского района ищет владельцев гаражей. До 31 декабря текущего года у них есть возможность самостоятельно убрать постройки, сохранив свое имущество.

- Расходы по сносу металлических конструкций могут быть взысканы с их собственников, - отметили в теруправлении.

Хозяев гаражей, которые демонтируют строения в срок, просят сообщить об этом в территориальное управление Октябрьского района по адресу: улица Профсоюзная, 69, кабинеты 222, 224. Телефоны: 20-88-61, 20-88-71.