Кировские мастерицы свяжут теплые вещи для недоношенных детей

Шерстяные вещи согревают и тонизируют недоношенных младенцев. Фото: pixabay.com

Кировчанки свяжут теплые вещи для новорожденных с экстремально низким весом. Акция пройдет с 19 октября по 10 ноября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К участию в акции кировских мастериц приглашают центры местной активности Нововятского района. По словам специалистов, шерстяная одежда согревает и тонизирует недоношенных младенцев.

Готовые вещи нужно передать в центры местной активности Нововятского района до 10 ноября, заранее позвонив по телефонам:

- 31-60-91, 8-912-330-44-97 (ЦМА микрорайона ЛПК);

- 30-57-25, 8-912-713-74-51 (ЦМА микрорайона Радужный);

- 70-72-93, 8-912-720-82-42 (ЦМА центральной части Нововятского района).