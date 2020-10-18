В Кирове росгвардейцы задержали молочного вора

Росгвардейцы задержали молодых людей и передали их полиции. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове задержали грабителя продуктового магазина. Юноша украл из магазина продукты и скрылся на автомобиле - правда, недалеко. Об этом сообщает пресс-служба кировского управления Росгвардии.

Сигнал из продуктового магазина на улице Щорса поступил на днях, в 09.30. Прибывшим на место правоохранителям работник торговой точки пояснил: некий молодой человек, находившийся до поры в зале, внезапно схватил с прилавка «молочку». А потом выбежал из магазина, прыгнул в стоящую рядом машину и был таков.

Сотрудник магазина запомнил и приметы вора, и марку машины, и даже ее номер. Через десять минут поиска росгвардейцы нашли автомобиль в одном из дворов неподалеку. В машине обнаружился искомый молодой человек, да еще и не один, а с другом за рулем. Проверив документы и пробив юношей по базе, правоохранители узнали, что оба ранее уже были судимы. А водитель машины и вовсе находится в розыске.

Задержанных, молодых людей в возрасте 22 и 23 лет, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.