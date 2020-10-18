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В понедельник десятки домов в Кирове останутся без света

В начале недели по городу вновь пройдут плановые отключения
Карина Нагисова
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Сроки отключения света варьируются от пары часов до целого рабочего дня.

Сроки отключения света варьируются от пары часов до целого рабочего дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове десятки домов вновь останутся без света. В понедельник, 19 октября, по городу пройдут плановые отключения электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

К примеру, в доме №79 по улице Володарского свет отключат с 14 до 16 часов. Жителям нескольких зданий по улицам Дерендяева, Герцена и Молодой Гвардии повезет больше всех - у них электричество отключат ночью и подадут ранним утром. Большая же часть кировчан лишится света с 8 до 17 часов. Советуем заранее зарядить необходимые гаджеты и на всякий случай запастись свечами.

Посмотреть график отключения на 19 октября можно здесь.