В Кирове задержали подозреваемого в избиении девушки

Росгвардейцы выяснили приметы обидчика и нашли его в одном из дворов по улице Октябрьской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на девушку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Сообщение поступило росгвардейцам на днях, около четырех часов утра. В Нововятском районе на улице Октябрьской кто-то напал на девушку.

Приехав по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны узнали, что жительницу Кирова избил молодой человек. Они вызвали для потерпевшей скорую помощь.

Росгвардейцы выяснили приметы обидчика и нашли его в одном из дворов по улице Октябрьской. Девушка опознала в нем драчуна. Сейчас с 20-летним задержанным будет разбираться полиция.