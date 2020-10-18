В Кировской области образуется временный снежный покров

В Кирове ожидается снежный покров высотой до одного-двух сантиметров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районах нашей области может установиться временный снежный покров до 5 см. Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», он растает уже в понедельник.

Юго-запад региона сейчас находится под действием южного циклона. По прогнозу синоптиков, сегодня, 18 октября, в регионе ожидается мокрый снег, а в отдельных районах - ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, порывы ветра составят до 17 м/с.

Согласно нескольким моделям, составленным синоптиками, к вечеру в северной половине региона установится снежный покров. Его высота в районе Опарино и Лузы составит до 5-6 см. Также есть возможность увидеть снежный покров до шести сантиметров в высоту в Лебяжье и Уржуме, но синоптики считают этот вариант маловероятным. Данные по Кирову различаются, но наиболее реалистичный вариант, по словам паблика - покров высотой в 1-2 см.