Кировчанка погибла на остановке общественного транспорта

Областная Госавтоинспекция устанавливает все причины произошедшего. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на остановке общественного транспорта погибла женщина. Трагедия стала результатом ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Авария произошла утром 17 октября на остановке общественного транспорта близ дома №57 по улице Горького, в 08.20. В результате погибла женщина, стоявшая на этой остановке. Сейчас неизвестны все причины произошедшего. Областная Госавтоинспекция уточняет все обстоятельства. Проводится проверка.

Ведомство также разыскивает очевидцев происшествия. Кировчан, которые были на месте аварии в тот момент, просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 588-888.