Коронавирус в Кирове: на домашнем карантине сидят около 10 тысяч человек

За сутки в Кировской области стабильно выявляют более сотни случаев заражения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в Кировской области зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. В то же время выздоровели 157 человек, в том числе 58 из них выписались из инфекционных стационаров. Такие данные приводит региональный оперштаб. По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от коронавируса скончался еще один кировчанин.

По состоянию на 18 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10256 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8571 пациент, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровел;

- 154 человека умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2876 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2746 из них диагностирована пневмония;

- 10589 кировчан лечатся амбулаторно.

В реанимации находятся 68 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

На домашнем карантине находятся еще около 10 тысяч человек, по данным регионального Минздрава.