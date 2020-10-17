По Вятке пройдет теплоход «Лебединое озеро»

В каютах теплохода могут разместиться до 300 гостей. Фото: vk.com/s_cruises_com

В мае 2021 года впервые за всю историю речных круизов на Вятку зайдет четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Информация об этом появилась на сайте «Инфофлот».

Специалисты поделились, что именно в начале мая уровень воды в Вятке позволяет совершить подобный рейс. Круиз запланирован с 4 мая по 15 мая 2021 года.

- Начнется рейс в Нижнем Новгороде, далее будут остановки в Козьмодемьянске, на берегу Чебоксарского водохранилища, в Чебоксарах и Казани, - сообщили в «Инфофлот». Затем теплоход заходит на Вятку. Пройдя до Мамадыша и Вятских полян, вернется на Волгу, где путешественников ждут любимые Плес и Кострома, а завершится круиз в Москве.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 2020 года двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» больше не будет ходить по Вятке. Подробнее здесь.

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