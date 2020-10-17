50 тысяч тонн хлебобулочных изделий произвели в Кировской области в первом полугодии 2020 года

В секторе пищевой промышленности работают около 13 тысяч жителей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На начало 2020 года в Кировской области зарегистрировано 309 организаций и 220 индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются производством пищевых продуктов. Различные напитки изготавливают 35 компаний и 11 ИП.

В секторе пищевой промышленности работают около 13 тысяч жителей области. Благодаря их ежедневному труду в первом полугодии текущего года в регионе произведено:

- 26,1 тысячи тонн мяса и субпродуктов;

- 4,4 тысячи тонн колбасных изделий;

- 54,7 тысячи тонн молока;

- 2,4 тысячи тонн сливочного масла;

- 1,5 тысячи тонн сыра;

- 50 тысячи тонн хлебобулочных изделий;

- 38 тысячи тонн кондитерских изделий.

По данным Кировстата, на каждого жителя Кировской области в январе - июне 2020 года пищевая промышленность произвела 43,5 килограмма молока и 42,8 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий, а так же 17,2 килограмма мяса и субпродуктов.

Производство отдельных видов пищевых продуктов в расчёте на душу населения в январе - июне 2020 года. Фото: kirovstat.gks.ru

За свой нелегкий труд работники пищевой промышлености получают среднемесячную зарплату на уровне 29 тысяч 843 рублей, а в производстве напитков – 33 тысячи 424 рубля.

- За первое полугодие 2020 года в производство пищевых продуктов и напитков (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) инвестировано в основной капитал 394,2 млн рублей, что в общем объеме вложений в обрабатывающие производства составило 9,9%, - сообщили в Кировстат.

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