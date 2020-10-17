На северо-западе Кировской области выпал первый снег

В северной части региона сложились благоприятные условия для выпадения первого снега.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под белым пушистым покрывалом оказался север Кировской области. В ночь с 15 на 16 октября в регионе выпал первый снег. Фотографиями белоснежных улиц поделились в группе «Любительская Метеорология в Кирове».
- Лальская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 2 сантиметра, а МС «Опарино» - 1 сантиметр, - рассказали в группе «Любительская Метеорология». - На основе сообщений очевидца, снег также выпал и в Подосиновском районе.
Фотографии первого снега появились в группе «Любительская Метеорология в Кирове». Фото: vk.com/meteokirov
Синоптики рассказали, что в северной части региона сложились благоприятные условия для выпадения первого снега. Это связано с прохождением активного циклона и арктическим вторжением холодного фронта.
В воскресенье, 18 октября, в Кирове может выпасть до 3-4 сантиметров снежного покрова. Основные же осадки придутся на север области. Там по расчетам ICON сформируется снежный покров до 5-6 сантиметров.
Сотрудники ГИББД советуют кировским водителям учесть погодные условия и сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты также рекомендуют перед заморозками проверить работу радиатора в салоне авто, обдув стекол и исправность функции обогрева зеркал.
Подробный прогноз погоды на выходные можно прочитать здесь.
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