На северо-западе Кировской области выпал первый снег

В северной части региона сложились благоприятные условия для выпадения первого снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под белым пушистым покрывалом оказался север Кировской области. В ночь с 15 на 16 октября в регионе выпал первый снег. Фотографиями белоснежных улиц поделились в группе «Любительская Метеорология в Кирове».

- Лальская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 2 сантиметра, а МС «Опарино» - 1 сантиметр, - рассказали в группе «Любительская Метеорология». - На основе сообщений очевидца, снег также выпал и в Подосиновском районе.

Фотографии первого снега появились в группе «Любительская Метеорология в Кирове». Фото: vk.com/meteokirov

Синоптики рассказали, что в северной части региона сложились благоприятные условия для выпадения первого снега. Это связано с прохождением активного циклона и арктическим вторжением холодного фронта.

В воскресенье, 18 октября, в Кирове может выпасть до 3-4 сантиметров снежного покрова. Основные же осадки придутся на север области. Там по расчетам ICON сформируется снежный покров до 5-6 сантиметров.

Сотрудники ГИББД советуют кировским водителям учесть погодные условия и сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты также рекомендуют перед заморозками проверить работу радиатора в салоне авто, обдув стекол и исправность функции обогрева зеркал.

Подробный прогноз погоды на выходные можно прочитать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте