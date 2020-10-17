В Кирове в аварии с автобусом погиб водитель «двенадцатой»

«Двенадцатую» смяло под колесами многотонного ПАЗика. Фото: vk.com/gibdd43

Авария с участием ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса произошла на перекрестке улиц Производственной и Базовой в пятницу, 16 октября, в 20.15. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, столкнулся с автобусом. На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что «двенадцатую» буквально смяло под колесами многотонного ПАЗика.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте аварии.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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