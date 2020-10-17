Прогноз погоды в Кирове на 17 и 18 октября: в выходные в городе выпадет первый снег

Уже воскресным вечером кировчан ожидает первый снег. Фото: Софья ДОБРЫХ

В ближайшие выходные Кировскую область ждет пасмурная погода. Она будет сопровождаться дождями. А уже воскресным вечером кировчан ожидает первый снег.

Температура 17 октября достигнет всего лишь + 3 градусов днем, а ночью упадет до - 2. Но к вечеру 18 числа на улицах станет теплее, столбик термометра поднимется до +5, ближе к ночи - до + 7 градусов.

Осадки будут сопровождаться умеренным ветром - от 1,8 до 5,8 метра в секунду.

Сотрудники ГИББД советуют кировским водителям учесть погодные условия и сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты также рекомендуют перед заморозками проверить работу радиатора в салоне авто, обдув стекол и исправность функции обогрева зеркал.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: будьте аккуратнее на дорогах.

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