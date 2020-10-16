В Богородском районе 23-летний парень с ребенком украли пиво и инструменты

Молодой человек украл несколько упаковок пива на 22 с лишним тысячи рублей. Фото: pixabay.com

В Богородском районе молодой человек с помощью девятилетнего ребенка украл пиво и инструменты. Теперь ему придется посидеть в колонии. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Случай произошел 25 апреля 2020 года в селе Ошань. Некий 23-летний юноша решил разжиться за просто так полезными вещами, для чего приметил один из жилых домов. Самому внутрь было не забраться, и он подговорил сделать это знакомого девятилетнего мальчика. Ребенок должен был забраться в щель в стене под крыльцом дома и открыть дверь изнутри. Не за просто так, конечно, за шоколадку. И мальчишка согласился.

Проникнув в дом, молодой человек с ребенком умыкнули набор инструментов и несколько упаковок пива, приготовленных к продаже хозяином жилища. Общую стоимость причиненного ущерба оценили в более чем 24 тысячи рублей, причем львиную долю суммы составляла стоимость алкоголя - почти 23 тысячи рублей.

На девятилетнего пособника уголовное дело заводить, конечно, не стали - в силу возраста. А вот его более старшему искусителю влетело - и за кражу с проникновением в жилище, и за вовлечение в это ребенка. Приговором суда стали полтора года колонии общего режима.