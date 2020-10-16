Коронавирус в Кирове: общее количество случаев заражения превысило 10 тысяч

В тяжелом состоянии находятся более 60 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 104 новых случая заражения коронавирусом с симптомами болезни. Данные приводит региональный оперштаб. Таким образом, общее количество за все время наблюдения пандемии в регионе превысило 10 тысяч.

Выписались за прошедшие сутки 277 заболевших, причем 165 из их числа - из инфекционных стационаров. Кроме того, по данным федерального оперштаба, в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек.

По состоянию на 16 октября 2020 года в Кировской области зафиксировано:

- 10044 случая заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8470 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 152 человека умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2746 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2695 из них диагностирована пневмония;

- 9876 кировчан лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 64 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.