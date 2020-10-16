Прокуратура ускорила строительство детского сада в Фаленках

Новый детский сад рассчитан на 110 мест. Фото: epp.genproc.gov.ru

Подрядчик ООО «СтройТек» нарушил сроки строительства детского садика в Фаленках. Это выяснилось в ходе выездной проверки областной прокуратуры.

Администрация Фаленского района получила 74 миллиона рублей на реализацию национального проекта «Демография». В ноября 2019 года с подрядчиком ООО «СтройТек» был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 110 мест по улице Советской в пгт. Фаленки.

В сентябре текущего года сотрудники районной прокуратуры проверили ход работ на объекте. Выяснилось, что подрядчик затягивает сроки строительства детского садика.

По фактам выявленных нарушений прокурор внес главе Фаленского района представление. Помимо этого, в отношении подрядчика и руководителя организации возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).

- После вмешательства органов прокуратуры подрядчиком активизировал работы, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На сегодняшний день строительство детского садика завершено, объект готовится к лицензированию.

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