Несовершеннолетний в Кировской области оплачивал покупки чужой банковской картой

В ходе следствия подросток признал свою вину и вернул украденную сумму потерпевшей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний житель Фаленского района обвиняется в хищении денег с банковской карты односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии ведомства, в конце августа текущего года несовершеннолетний находился в магазине в деревне Леваны. Он увидел оставленную на прилавке банковскую карту местной жительницы и сфотографировал реквизиты на свой телефон. Позже он похитил со счета односельчанки денежные средства, совершив покупки через мобильное приложение.

В ходе следствия подросток признал свою вину и вернул украденную сумму потерпевшей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.