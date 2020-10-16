Несовершеннолетний в Кировской области оплачивал покупки чужой банковской картой

В ходе следствия подросток признал свою вину и вернул украденную сумму потерпевшей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
17-летний житель Фаленского района обвиняется в хищении денег с банковской карты односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По версии ведомства, в конце августа текущего года несовершеннолетний находился в магазине в деревне Леваны. Он увидел оставленную на прилавке банковскую карту местной жительницы и сфотографировал реквизиты на свой телефон. Позже он похитил со счета односельчанки денежные средства, совершив покупки через мобильное приложение.
В ходе следствия подросток признал свою вину и вернул украденную сумму потерпевшей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.