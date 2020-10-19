В Кировской области начался военный призыв

В осенний призыв в армию планируется отправить около тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные комиссариаты приступили к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, на сборном пункте разделили потоки прибывающих для отправки в войска граждан и убывающих со сборного пункта.

Военный комиссар Кировской области Геннадий Боков сообщил, что в текущем году в осенний призыв в армию планируют отправить около тысячи человек - в сухопутные войска, национальную гвардию, войска материально-технического обеспечения, ракетные войска стратегического назначения и в военно-космические силы. Большинство из них будут проходить службу в Западном военном округе. Завершить отправку новобранцев в войска планируется 18 декабря.

По информации пресс-службы регионального правительства, в регионе созданы призывные комиссии в 40 муниципальных районах, в 6 городских округах и 1 областная призывная комиссия.