В Кирове на выходных госинспекторы будут проверять водителей на трезвость

Нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 октября на территории Ленинского района Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей. Владельцев авто проверят на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выйдут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции задержали 26 нетрезвых водителей. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 581 правонарушение.

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