В Зуевке воспитатель детсада скрыл, что ребенка из его группы избивают дома

Ребенка истязали на протяжении трех месяцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области мужчина три месяца истязал своего трехлетнего пасынка. Об этом знали, но никому не говорили. Подробности сообщает прокуратура региона.

Как выяснило следствие, 31-летний житель Зуевки регулярно «причинял боль» своему трехлетнему пасынку. Следком возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Так, семья ранее не стояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А вот воспитатель детсада, в который ходил пострадавший мальчик, прекрасно знал, что его бьют дома. Однако сообщил об этом в полицию и прокуратуру лишь тогда, когда повторно увидел на теле ребенка синяки.

Прокурор внес представление главе зуевской администрации. Также сейчас проверяют должностных лиц органов системы профилактики. Возможно, они пропустили неблагополучную семью либо не придали значения происходящему в ней. В таком случае не исключено, что возбудят еще одно уголовное дело - уже по статье «Халатность».

Как сообщает ведомство, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Результаты проверок находятся на контроле прокуратуры.