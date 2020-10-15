В Кирово-Чепецке местный житель насмерть забил пенсионера

Теперь молодой человек ждет суда, который состоится совсем скоро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке осудят молодого человека, насмерть забившего пенсионера. Информацию передает областной Следком.

Трагедия произошла в конце апреля 2020 года. Как выяснило следствие, двое чепчан уговорили третьего, «героя» этой истории, пойти с ними на разговор к неким людям. Видимо, что-то не поделили. Компания пришла к одному из домов на улице Профсоюзной, и на входе в него обвиняемый наткнулся на 66-летнего мужчину, незнакомого ему. Неизвестно, что произошло в голове молодого человека, однако он с силой ударил пенсионера по голове. «Без какого-либо повода, беспричинно, из хулиганских побуждений», - сообщает ведомство.

Пенсионера госпитализировали через несколько дней. Несмотря на все усилия медиков, 5 июня мужчина скончался. Как выяснилось, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Тогда-то за драчуном и пришли.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело с обвинительным приговором направили в суд. 28-летнему молодому человеку вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.