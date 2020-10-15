В Кирово-Чепецке «заминировали» отделение банка

Несколько отделений банков оцепили, а людей из них эвакуировали. Фото: vk.com/chepetskru

В Кирово-Чепецке оцепили городские банки. Дело в том, что в одном из них могло оказаться взрывное устройство. Информацию передает группа «Чепецк.РУ».

По сообщению паблика, звонок с такой информацией поступил в полицию утром 15 октября. Естественно, что такое сообщение не прошло мимо правоохранительных органов. Из нескольких отделений банков в городе эвакуировали людей. Присутствовали и люди с автоматами, и саперы, а сами здания оцепили.

Обращение отработали строго по положенному протоколу. Как выяснилось в итоге, тревога была ложной. Были ли это учения или же чья-то злая шутка - пока неизвестно. По предположению автора поста, звонивший может находиться вовсе за пределами Кирово-Чепецка, поскольку такие обращения периодически проходят по всей стране. Сами горожане, видимо, больше склоняются к версии с учениями. «Хорошая проверка на готовность», - написал один из них в комментариях под постом.