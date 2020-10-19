В Кирове завершилось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В 2020 году планируется переселить из аварийного жилья 941 человека. Фото: kirovreg.ru

В 2020 году в Кирове для переселенцев из аварийного жилья в рамках нацпроекта велось строительство двух домов: 17-этажного - на улице Зеленина, 7а и 9-этажного дома на улице Садовой,6а.

По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас строительство обоих домов завершено. Так, 9 октября были подписаны документы по дому на Садовой, а 15 октября - по дому Зеленина. Оба здания будут заселены до конца года. На Зеленина переедут 540 человек, в дом на Садовой - 240 человек.

Программа переселения из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2025 года. За эти годы в регионе планируется расселить дома, признанные аварийными с 2012 по 2016 годы. Объем финансирования программы до 2025 года составляет более 4 млрд рублей. За счет этих средств в Кировской области планируется переселить 7179 граждан из 360 аварийных домов в 28 муниципальных образованиях области.

В 2020 году планируется переселить из аварийного жилья 941 человека - жителей Кирова, Котельнича, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Мурашинского, Орловского, Оричевского, Свечинского и Советского районов. До конца 2021 года планируется переселить еще более 1000 человек. В 2021 году построят шесть жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья в поселке Вахруши, в Опарино, три дома в Зуевском районе и 174-квартирный дом в городе Кирове.