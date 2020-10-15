Коронавирус в Кирове: снова более ста случаев заражения за сутки

В реанимации находятся 64 пациента в тяжелом состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кировской области выявили 103 новых случая заражения с симптомами заболевания. В то же время выздоровели 319 пациентов, причем 171 выписали из инфекционного стационара. Такие данные приводит региональный оперштаб. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе от коронавируса скончался еще один человек.

По состоянию на 15 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 9940 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания;

- 8377 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 151 человек умер - по данным федерального оперштаба;

- 2737 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2684 из них диагностирована пневмония;

- 9456 кировчан лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 64 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.