Финалы всероссийских соревнований по киберспорту могут провести в Кирове

В кировском компьютерном клубе оборудовано 45 современных, соответствующих всем требованиям отрасли игровых мест. Фото: vk.com/mana_kirov

Министр спорта и молодежной политики Анна Альминова сообщила, что в декабре 2020 в России состоится финальный этап Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги. Для того, чтобы принимать участие в подобных мероприятиях необходимы долгие и упорные тренировки. Проводить их лучше всего в киберцентрах. Занятия для спортсменов проходят под руководством тренеров. Опытные наставники учат выдержке, концентрации внимания, а также следят за психоэмоциональным состоянием учеников. Сейчас у большинства профессиональных команд мирового уровня есть тренер, который является неотъемлемой частью киберспортивного механизма. Наличие тренера, плана и расписания тренировок все больше приближает киберспорт к привычным нам командным видам спорта.

В кировском компьютерном клубе оборудовано 45 современных, соответствующих всем требованиям отрасли игровых мест. В таком клубе комфортно будет чувствовать себя команда игроков, проводя тренировки в просторных комнатах. У юных киберспортсменов есть возможность тренироваться на мощных компьютерах, при этом не отвлекаясь на посторонние дела. В ближайшее время в городе появятся еще несколько подобных заведений одной сети. Развитие киберцентров значительно увеличит шансы области на проведение крупных чемпионатов.

Напомним, что 6 октября состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Васильева с главой Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Они обсудили развитие киберспорта в регионе.

Отметим, что у Кировской области богатый опыт проведения международных и всероссийских соревнований по различным видам спорта. Одним из последних киберспортивных соревнований был фестиваль WESG Russia. 29 февраля 2020 стены дома культуры «Родина» приняли масштабное событие, посвященное компьютерному спорту. В ближайшей перспективе у региона есть возможности и для проведения финала Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги.

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