В Вятских Полянах осудили гостей из Татарстана, избивших полицейских

Дебоширов признали виновными по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих 19-летних жителей Татарстана признали виновными в избиении полицейских. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Ведомство установило, что вечером 27 апреля текущего года в Вятских Полянах компания пьяных молодых людей применила насилие в отношении трех сотрудников полиции. Инцидент произошел на улице Гагарина.

Молодые люди поссорились, после чего к ним подошли полицейские (двое мужчин и женщина - Ред.) с целью разрешить конфликт. Но юноши отреагировали агрессивно - избили сотрудников правоохранительных органов.

Дебоширов признали виновными по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Свою вину они признали.

Один из них, причинивший наибольший вред здоровью полицейского, 1,5 года проведет в исправительной колонии общего режима. Два других молодых человека выплатят штраф.