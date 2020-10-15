Кировские приставы продают арестованные сувенирные матрешки

Приставы арестовали более семи тысяч сувенирных наборов матрешек. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кировской области судебные приставы арестовали имущество предпринимателя. Теперь они распродают сувенирные наборы. Информацию об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дело в том, что организация задолжала зарплату своим сотрудникам. Долг постепенно перерос в исполнительное производство, и вскоре к предпринимателю пришли судебные приставы. Арестовали готовую продукцию организации, а именно - более семи тысяч наборов сувенирных матрешек. Теперь распродают, чтобы расплатиться с персоналом предприятия.

Все заинтересованные в покупке могут обратиться в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области. Адрес: г. Киров, ул. Советская, 55, тел. (8332) 38-51-88.