В Кирове до конца октября частично перекроют улицу Комсомольскую

Работы на участке улицы продлятся до 31 октября. Фото: pixabay.com

В Кирове частично перекрывают одну из самых оживленных улиц города - Комсомольскую. В районе дома №27 до конца октября ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причиной стала прокладка ливневой канализации к строящемуся зданию. До 31 октября на этом участке временно ограничат движение транспорта. Подрядчик обязан оградить место раскопок, установить освещение в темное время суток и расставить дорожные знаки рядом с местом работ. Контролировать соблюдение этих требований будет Ленинское теруправление.

Напомним, что до конца октября также частично перекрыты еще четыре улицы: Пристанская, Приозерная, Егоровская и Слобода Большое Скопино. Также до 18 октября полностью закрыт участок улицы Володарской.