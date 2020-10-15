В Вятскополянском районе водитель «двенадцатой» насмерть пенсионера

Водитель ВАЗ-21120 сбил 65-летнего пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В городе Сосновка под колесами отечественной легковушки погиб пенсионер. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 14 октября, вечером на улице Разина произошла смертельная авария. По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-21120 сбил 65-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги. В результате аварии мужчина погиб на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два человека получили травмы.