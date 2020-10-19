Для кировчан проводят онлайн-экскурсии по новым храмам

В 1980 - 1990 годах в Кирове был создан приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость. .Фото: adnkirov.ru

Руководитель центра местной активности 12 округа продолжает ознакомительный цикл видео-экскурсий «Знакомство с округом», в которых рассказывает об интересных, исторических местах города.Так, в минувшие выходные вышел видеоролик о церкви Новомучеников и исповедников российских и церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

- Деревянная церковь Новомучеников и исповедников российских построена в 1993 - 1994 гг. Название ей дали по благословению владыки Хрисанфа, - рассказала руководитель центра местной активности Олеся Гапоненко. - В 1994 году патриарх Алексий II во время своего визита в Киров отслужил молебен в храме.

В 1980 - 1990 годах в Кирове был создан приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А летом 2001 года на возведенном фундаменте церкви был торжественно освящен закладной храмозданный камень.

Увидеть экскурсию в записи можно в группе «ВКонтакте» центра местной активности.